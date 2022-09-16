الداخلية توزع حقائب ومستلزمات مدرسية على دور الأيتام (صور)

أهدى قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية -من خلال “منظومة أمان”- حقائب مدرسية بمشتملاتها من أدوات ومستلزمات مدرسية للأطفال في دور رعاية الأيتام، المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، المناطق الحضارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

جاء ذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن، مع استمرار توزيع الحقائب بمنطقة حي أهالينا بالسلام بالقاهرة، ومديريات أمن الجيزة، الدقهلية، المنوفية، جنوب سيناء، الشرقية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنيا، مطروح، القليوبية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.