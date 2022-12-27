الداخلية توزع بطاطين ومواد غذائية على المواطنين بالمحافظات (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. قافلة الخير”، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. وذلك على النحو التالي:

مديرية أمن القاهرة – مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقًا، مديريات أمن الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية.