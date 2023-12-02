الداخلية توزع بطاطين ومواد غذائية على حي أهالينا بمدينة السلام (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. معك في كل مكان”، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، وذلك بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية قوافل إنسانية، استهدفت منطقة حي أهالينا ومدينة السلام بمحافظة القاهرة، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

ووزعت عددًا من المساعدات العينية عبارة عن عبوات المواد الغذائية، بطاطين، على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، وفقًا لبيان من وزارة الداخلية.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف بأحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.