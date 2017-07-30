الداخلية توافق على زيادة جماهير البطولة العربية

علي المصريوافقت وزارة الداخلية المصرية على حضور 25 ألف مشجع لمباراتي نصف نهائي البطولة العربية للأندية، وتقرر حضور نفس العدد في المباراة النهائية التي تقام يوم 6 أغسطس المقبل، مع وجود وعد بإمكانية زيادة العدد.وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، يرغب في حضور من 30 إلى 40 ألف مشجع في الأدوار النهائية

علي المصري

وافقت وزارة الداخلية المصرية على حضور 25 ألف مشجع لمباراتي نصف نهائي البطولة العربية للأندية، وتقرر حضور نفس العدد في المباراة النهائية التي تقام يوم 6 أغسطس المقبل، مع وجود وعد بإمكانية زيادة العدد.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، يرغب في حضور من 30 إلى 40 ألف مشجع في الأدوار النهائية بالبطولة، ومن المنتظر أن يستضيف استاد الإسكندرية، إحدى مباراتى الدور قبل النهائى، على أن يستضيف استاد برج العرب المباراة الأخرى، وسيكون طرفها الأهلى.

وكشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ومسئول مجموعتى اسكندرية بالبطولة العربية، أن الأمن وافق على حضور 25 ألف مشجع، إلى جانب زيادة عدد الدعوات فى مباريات دور الأربعة والنهائى.

وتأهلت الفرق الأربعة إلى الدور نصف النهائي وهم “الفيصلي الأردني – الترجي التونسي – الأهلي المصري – الفتح الرباطي المغربي”، وبدأت مباريات البطولة العربية بحضور 10 آلاف مشجع، سواء في المجموعة التي تقام مبارياتها في القاهرة، أو مجموعتي الإسكندرية.