الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ22 من «كلنا واحد» بأسعار مخفضة تصل إلى 60%

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 60 % والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022، بالتنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في المبادرة، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية.

إضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتعد مبادرة “كلنا واحد” واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التيى أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني، للمساهمة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .

وقررت استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ومن خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).