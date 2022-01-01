الداخلية تواصل حملات التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات في المدارس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي “الإعدادية – الثانوية”، للتعريف بمخاطر تعاطي المخدرات، خاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة، وطرق استقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة إنتشار المخدرات، لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالها على المجتمع، وتجهض طموحات شبابه.