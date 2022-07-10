الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن تنفيذ كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتحقيق الانضباط لتأمين احتفالات المواطنين، والحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة.

جاء ذلك من خلال إنتشار الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية.

وكثفت الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين، من مرتادى الطرق.

كما يضطلع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين، بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.