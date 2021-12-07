الداخلية تواصل الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن الغربية، الشرقية، الإسكندرية، الأقصر، البحر الأحمر، السويس، الوادي الجديد، بني سويف، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوفدت عددًا من الضباط والضابطات لزيارة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحسانًا من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والإجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.