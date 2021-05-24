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الداخلية تواصل إرسال مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لحالات إنسانية (صور)

ضمن تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.
أماني عوض 5:10 م, الأثنين, 24 مايو 21 5:10 م, الأثنين, 24 مايو 21

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أرسل قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لثلاثة من المواطنين نظرًا لظروفهم الصحية، بمحل إقامتهم بمحافظة القاهرة، وأنهت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهما لهما.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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وواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية، بمكتب خدمات “كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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