الداخلية تواصل إرسال قوافل «الخير» في المحافظات (صور)

واصلت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة “كلنا واحد.. قافلة الخير” بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونظمت خلالها عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، مواد غذائية) بالمجان على المواطنين، بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.