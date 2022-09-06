الداخلية تواصل إرسال القوافل الإنسانية والطبية بالغربية والمنوفية (صور)

واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه القوافل (طبية، إنسانية)، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي الغربية، المنوفية، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، مع توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة “كلنا واحد .. معك في كل مكان”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وزارت القافلة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، ووزعت المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة بهذا الشأن.