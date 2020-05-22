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الداخلية تهدي عبوات كحك للمواطنين احتفالًا بعيد الفطر (صور)

حرصت على اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أثناء التوزيع.
أماني عوض 2:29 م, الجمعة, 22 مايو 20 2:29 م, الجمعة, 22 مايو 20

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أهدت وزارة الداخلية عبوات كحك للمواطنين، وللمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، وذلك مشاركة منها في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولتعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

ووزع رجال الشرطة عددًا من عبوات الكحك بمستشفيات الأطفال الياباني “أبو الريش”، 57357 مستشفى سرطان الأطفال، القصر العيني، الدمرداش الجامعي، الحسين الجامعي، كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

وحرصت وزارة الداخلية على مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك تزامناً مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة، بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

واستمرارًا لكافة المبادرات والإجراءات التي تعتمدها وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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