الداخلية تهدي عبوات كحك للمواطنين احتفالًا بعيد الفطر (صور)

أهدت وزارة الداخلية عبوات كحك للمواطنين، وللمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، وذلك مشاركة منها في احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولتعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة، والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

ووزع رجال الشرطة عددًا من عبوات الكحك بمستشفيات الأطفال الياباني “أبو الريش”، 57357 مستشفى سرطان الأطفال، القصر العيني، الدمرداش الجامعي، الحسين الجامعي، كما تم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام.

وحرصت وزارة الداخلية على مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع، وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصًا على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك تزامناً مع طرح كميات إضافية من السلع الأساسية ومستلزمات عيد الفطر المبارك بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة، بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.