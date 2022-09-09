الداخلية تهدي حقائب مدرسية للأطفال بدور الأيتام والمناطق الأكثر احتياجًا (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن تجهيز قطاع المشروعات والتنمية، من خلال منظومة أمان حقائب مدرسية بمشتملاتها “أدوات ومستلزمات مدرسية، وإهدائها للأطفال بدور رعاية الأيتام، المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.

وأكدت الوزارة على أن ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين، في مختلف المناسبات.

جاء ذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.