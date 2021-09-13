اقتصاد وأسواق

الداخلية تهدي المناطق الأكثر احتياجًا حقائب مدرسية.. ومواطنون: «دائمًا يارب تلبي احتياجاتنا» (فيديو)

ضمن مبادرة كلنا واحد لتوفير المستلزمات المدرسية.
أماني عوض 4:47 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 4:47 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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أهدت وزارة الداخلية حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة “كلنا واحد” على مستوى الجمهورية، والتي انطلقت الجمعة الماضية، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وتستمر لمدة شهر، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

الداخلية توفر مستلزمات مدرسية بتخفيضات 30%

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونشرت وزارة الداخلية عب قناتها الرسمية على “يوتيوب” فيديو يوضح مشاهد من طرح المبادرة وآراء المشاركين والمواطنين.

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من جانبهم، أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة، قائلين: “الأسعار أقل بكتير من المعروضة في السوق، إضافة إلى ارتفاع الجودة والخامات”.

إشادة وشكر للرئيس

وقدموا الشكر للرئيس على طرحها، وقال أحدهم: “يارب دائمًا نكون في ازدهار، ومساعدة للناس على تلبية احتياجاتهم وأولادهم”.

بدوره، أكد مسئول إحدى المكتبات المشاركة في المبادرة، على أنها لافتة طيبة من وزارة الداخلية، أن تشارك المواطن اهتماماته، مشيرًا إلى أن وجودها يعني الالتزام من الجميع وتنوع الأصناف والخصومات ما سيشجع المواطن على النزول والمشاركة.

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يأتي ذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

تجهيز 32 ألف شنطة مدرسية

كما يضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال منظومة أمان التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين، بتجهيز 32000 شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

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جاء ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

تجهيز 32 ألف شنطة.. الداخلية تطلق مبادرة توفير المستلزمات المدرسية غدًا
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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