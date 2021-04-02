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الداخلية تنهي استعدادات تأمين نقل المومياوات الملكية

انتشار أمني وتكثيف دوريات لحماية المنشآت.
أماني عوض 3:32 م, الجمعة, 2 أبريل 21 3:32 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين الحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.

إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

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وقررت إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، يوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك على النحو التالي:

-غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو.

-غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

-غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال.

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-غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى.

-غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

-غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

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يأتي ذلك في إطار تأمين الحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مرورًا بشارع كورنيش النيل.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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