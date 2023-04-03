الداخلية تنقذ طفلة من التسول في القاهرة وتضبط والدتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مناشدة لإنقاذ إحدى الفتيات من التسول في الطريق العام في محافظة القاهرة.

وبالإنتقال والفحص أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها، تبلغ من العمر 12 عامًا، تُقيم صحبة والدتها وأشقائها الثلاثة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأنهم يقومون ببيع “المناديل” بعدد من الميادين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والدة الطفلة المشار إليها بمنطقة باب الشعرية، وتبين أنها لها معلومات جنائية، وتقوم باستغلال أطفالها في أعمال التسول واستجداء المارة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.