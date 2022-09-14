الداخلية تنفي وفاة متهم داخل محبسه بقسم شرطة في كفر الشيخ

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم حول وفاة شخص داخل محبسه في قسم شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن ما تناول في هذا الشأن عارٍ من الصحة.

وأضاف أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور حبس بتاريخ 5/9/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية “مخدرات وسلاح”.

وأشار إلى أنه بتاريخ 12/9/2022 نقل إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتوفى بالمستشفى.

وبسؤال شهود الواقعة المحتجزين رفقته بالقسم، أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأي اعتداء.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، لمرضة بالدرن الرئوي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.