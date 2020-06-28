الداخلية تنفي وفاة ضابط شرطة نتيجة إصابته بـ«كورونا»

نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، صحة ما تداولته إحدى الصفحات الموالية للعناصر الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن وفاة أحد ضباط الشرطة إثر تعرضه للإصابة بفيروس “كورونا”.

وأكد مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر -اليوم الإثنين- عدم وجود ضابط شرطة بالاسم الوارد بالصفحة المشار إليها.

وأضاف أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وصادر عن العناصر الإرهابية، ويأتي ضمن مزاعم الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم، الأحد، تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 65188 حالة، من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.