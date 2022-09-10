الداخلية تنفي وفاة ضابط داخل أحد أندية الشرطة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم حول وفاة أحد الضباط داخل أحد أندية ضباط الشرطة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية ، اليوم السبت.

كانت وزارة الداخلية قد أطلقت النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابتها الرسمية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” (http://cso.moi.gov.eg/)، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر (شهادة ميلاد، شهادة وفاة، قسيمة “زواج / طلاق”، قيد “عائلي، فردى”، بطاقة رقم قومى “بدل فاقد / بدل تالف”، استمارة رقم قومي “عادية / مستعجلة / مميزة”، بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة).

وينفذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقي وفحص الطلبات الواردة من المواطنين، وتنفيذها وإرسالها لطالبي الخدمة بمحال إقامتهم.

واستحدثت خدمة استخراج وثائق القطاع المترجمة “مسبقًا” (شهادة ميلاد، شهادة وفاة، وثيقة طلاق، قيد عائلي، قيد فردي)، وذلك بـ23 لغة أجنبية.