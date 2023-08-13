الداخلية تنفي وفاة شقيق صحفي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة الاعتداء عليه

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، نتيجة الاعتداء عليه من قبل العاملين بالمركز.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة وتعدى بالضرب خلال شهر مايو الماضي بين شقيق الصحفى المذكور “محكوم عليه في القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الشروع في تصدير مخدر”، وأحد نزلاء ذات المركز محكوم عليه في القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، شعر على إثرها بحالة إعياء ونقله لمستشفى المركز لتلقي العلاج، وتوفى عقب ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.

وانتقلت النيابة العامة لمقر المركز لأعمال شئونها واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة، الذين أيدوا مضمون ما سبق.