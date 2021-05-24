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الداخلية تنفي وجود 30 ألف غارمة بالسجون

ردًا على تقرير حقوقي صادر في هذا الشأن.
أماني عوض 9:18 م, الأثنين, 24 مايو 21 9:18 م, الأثنين, 24 مايو 21

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نفى مصدر أمني صحة التقرير الصحفي الذي تداولته إحدى الصحف تحت عنوان “تقرير حقوقي يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجن”، الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات في مصر.

وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عدم صحة ما تناول في هذا الصدد جملةً وتفصيلاً.

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وحمل التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات في مصر، عنوان “التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن” ، حول عدم وجود إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات في مصر.

ووفقًا لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى (30 ألف) سجينة غارمة، ما يمثل نسبته ما بين 20 – 25 % من السجناء في مصر – حسبما جاء بالتقرير، وهو ما نفاه المصدر الأمني.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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