الداخلية تنفي وجود تجمعات ليلية في إحدى المحافظات

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، صحة مقطع الفيديو المتداول عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات ليلية في إحدى المحافظات.

وأكد المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام، ويأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وأكد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات بشكل حاسم.