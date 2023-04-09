الداخلية تنفي وجود انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تداول في إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إدعاءات وأكاذيب مختلقة حول وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية، لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة، لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، لتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر.