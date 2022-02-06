الداخلية تنفي ضبط أشخاص أثناء أداء الصلاة

في بيان صادر اليوم.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ، ما تداولته بعض العناصر الإثارية الهاربة في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي من ضبط أي أشخاص أثناء قيامهم بأداء الصلاة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط 4 أشخاص بتهمة الوساطة لبيع وترويج العملات الإفتراضية بين مرتادي شكبة الإنترنت، وذلك بحجم تعاملات بلغ 5٫5 مليون جنيه.

وعلى صعيد متصل، أكدت معلومات الإدارة أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- يمارس نشاطًا إجراميًا في تعدين وتداول العملات الإفتراضية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة “الإنترنت”، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية وهمية باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع تلك العملات الإلكترونية التى يخلقها إلكترونيًا عبر أجهزة إلكترونية تقوم بذلك.