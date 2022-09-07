الداخلية تنفي شائعات الإخوان بصدور تعليمات لرجال الشرطة بمحافظات القناة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تناول من إدعاءات من قِبل الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن صدور تعليمات لرجال الشرطة العاملين بمحافظات القناة (السويس والإسماعيلية، بورسعيد).

وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن تلك الادعاءات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية تأتي ضمن نهج الجماعة لنشر الشائعات والأكاذيب، ومساعيها اليائسة لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنه يعكس حالة التردي وإفلاس الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية، التي فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.