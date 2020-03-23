الداخلية تنفي تطبيق حظر التجوال في البلاد

قالت الوزارة إن تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، على عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً.

وقال إن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني، أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وتابع: تحمل اسم “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية” تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy )، وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بالوزارة.

كانت صفحة مزورة تحمل نفس اسم الوزارة، تداولت منشورًا عن تطبيق حظر التجوال مساء اليوم الإثنين، وهو ما نفته الوزارة.