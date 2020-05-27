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الداخلية تنفي انتشار «كورونا» بين محتجزين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

في بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني.
أماني عوض 5:30 م, الأربعاء, 27 مايو 20 5:30 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ما تردد عن إصابة عددًا من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بفيروس كورونا.

وقال المركز، في بيان له، اليوم، إن الإدعاءات التي ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة، غير صحيحة.

وأكد أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تماماً للحقيقة، وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية.

وأضاف أن تلك المزاعم في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية، في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأى العام.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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