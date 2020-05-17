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الداخلية تنفي إصابة محتجزين بقسم مدينة نصر بفيروس كورونا

في بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني.
أماني عوض 2:30 ص, الأحد, 17 مايو 20 2:30 ص, الأحد, 17 مايو 20

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نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين، على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس “كورونا”.

وأكد المركز الأمني، في بيان له، اليوم الأحد، عدم صحة ما تم ترديده في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

وأوضح أن ما تردد يأتي في إطار نهج تلك القنوات الإثارية، ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت، عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 612 حالة وفاة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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