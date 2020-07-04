الداخلية: تنفيذ 319 حكمًا بالإعدام والمؤبد وكشف 135 جريمة خلال يونيو (جراف)

نفذت أجهزة وزارة الداخلية ، 319 حكمًا بالإعدام والمؤبد خلال شهر يونيو الماضي، وتمكنت من كشف غموض 135 جريمة قتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وخطف وانتحال صفة، بإجمالي 242 متهمًا، واستعادت 55 سيارة مُبلغ بسرقتها، كما ضبطت 1003 قضايا أحداث.

الداخلية: نفذنا 1.9 مليون حكم قضائي في شهر

وأوضحت الداخلية ، في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن أجهزتها نفذت مليون و988 ألفًا و906 أحكام قضائية متنوعة، أبرزها: 8342 حكم جناية، 579060 حبس جزئي، 112786 حبس مستأنف، 995019 غرامة، 293699 حكم مخالفة.

وضبطت أجهزة الأمن 53 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 163 متهمًا، ارتكبوا 285 حادثًا، و531 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية، 15 بندقية غير مششخنة، 4 مسدسات، 153 فرد محلي، 355 سلاح أبيض.

ضبط 5392 تاجر مخدرات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ضبط 4972 قضية بإجمالي 5392 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كميات من المخدرات.

وبلغت كمية المخدرات المضبوطة: بانجو 602,246 كيلو جرام، 20 شجيرة، حشيش 265,963 كيلو جرام، هيروين 67,487 كيلو جرام، كوكايين 55 جرام، أفيون 9,830 كيلو جرام، استروكس 51,519 كيلو جرام، فودو 11,298 كيلو جرام، شابو 22,701 كيلو جرام، آيس 235 جرام، البودرة المخدرة 6,004 كيلو جرام، 180174 قرص مخدر، ماكس بلغت 150 سم.

وبمجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ضبطت 4081 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، وبحوزتهم 3524 متهمًا.

وبين الأسلحة المضبوطة: مدفع “أر بي جي”، 3 جرينوف، 3 رشاشات، 424 بندقية آلية، 720 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 234 مسدسًا، 2696 فرد محلي، 8206 طلقة مختلفة الأعيرة، 3 قنابل يدوية، 2 قاذف “أر بى جى”، إضافة إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و5750 قطعة سلاح أبيض.

حملات على البؤر الإجرامية

وأسفرت حملات الأمن العام من خلال استهداف البؤر الإجرامية، بنطاق بحيرة المنزلة بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال، بدائرتي محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 748 متهمًا.

وعثر بحوزتهم على: 56 قطعة سلاح ناري، 78 طلقة مختلفة الأعيرة، قطعتي سلاح أبيض، 52 قضية إتجار بالمخدرات، بمضبوطات بلغت 6,609 كيلو جرام بانجو، 940 جرام حشيش، 1,021 كيلو جرام هيروين، 35 قرصًا مخدرًا.

ونفذت الحملات على البؤر الإجرامية 16903 أحكام قضائية، وضبطت 2088 أخرى، واثنين هاربين، وتمكنت من تأمين تنفيذ 159 قرار إزالة تعديات متنوعة، وفحص 10793 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد المتهمين التي ضبطتهم أجهزة الأمن العام، بوزارة الداخلية في الجرائم المختلفة، خلال شهر يونيو الماضي: