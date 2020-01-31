الداخلية تنفذ إجراءات الإفراج بالعفو الرئاسي عن 135 من المساجين (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ قطاع السجون، اليوم الجمعة، الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي الصادر من عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة الأصلية والتبعية بشأن 135 من المحكوم عليهم.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقاب، من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن بسعادتهم وامتنانهم، بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسى عن ذويهم، وفقًا لبيان الداخلية.

وأشادوا بما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين شملهم قرار العفو، وعبروا عن سعادتهم وامتنانهم بالقرار.