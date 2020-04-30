سيـــاســة

الداخلية تنعي شهداء بئر العبد: محاولات الإرهاب لن توقف جهود القوات المسلحة

استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
أماني عوض 11:28 م, الخميس, 30 أبريل 20 11:28 م, الخميس, 30 أبريل 20

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نعت وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنها تتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن مقدرات الوطن.

كان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء اليوم عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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