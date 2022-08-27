الداخلية تنظم يومًا ترفيهيًا لبراعم وشباب «بشاير الخير» بنادي الشرطة بالإسكندرية (فيديو)

دعت وزارة الداخلية براعم وشباب منطقة بشاير الخير في محافظة الإسكندرية لقضاء يومًا ترفيهيًا بنادي الشرطة بالإسكندرية، لإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس على إنشائها كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ترتقي بطموحات وتطلعات الأجيال القادمة من البراعم والشباب لتغيير حياتهم للأفضل.

واستقبلت البراعم والشباب بتوزيع الهدايا الرمزية والملابس الرياضية عليهم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.

وكان لتلك الدعوة بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور في نفوس براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم، الذين تقدموا بخالص الشكر لرئيس الجمهورية على التغيير الذي طرأ على حياتهم للأفضل في ظل “حياة كريمة”، وفرها لهم.

كما أعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من إهتمام، يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية وتؤكد على الدور المجتمعي، لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.