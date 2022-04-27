الداخلية تنظم ندوة دينية لنشر الوعي بين المجندين (صور)

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، ندوة تثقيفية للمجندين، داخل مركز إصلاح وتأهيل طره، بحضور فضيلة الشيخ أحمد رمزي الصباغ.

وتحدث الشيخ عن فضل شهر رمضان المبارك للإرتقاء بالمستوى الفكرى والوعى الدينى لدى المجندين، وكذا العديد من الموضوعات الخاصة بالمفاهيم الصحيحة وسماحة الدين الإسلامى ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والإنتماء الحقيقى للوطن.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لتعظيم دور التدريب والتثقيف، لرفع معدلات أداء رجال الشرطة ونشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.