الداخلية تنظم ندوة دينية لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل طره (صور)

نظمت وزارة الداخلية ندوة دينية بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، داخل مركز إصلاح وتأهيل استقبال طره، بحضور عدد من النزلاء وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تحدث فيها عن فضائل الشهر المعظم وإن من الواجب على من أكرمة الله -عز وجل- بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته، ويظفر ببركاته.

كما استمع إلى جانب من أسئلة واستفسارات النزلاء، موضحًا في معرض إجابته على تلك الأسئلة سماحة ووسطية الدين الإسلامى الحنيف.

وشدد على الصورة السمحاء للدين الإسلامى وإعمال مبادئه وقيمة الإيجابية، وأهمية ذلك فى بناء وتنمية قدرات الأفراد والمجتمعات، وذلك بهدف الإرتقاء بالمستوى الفكرى والوعى الدينى لدى النزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إحترام حقوق الإنسان، واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء، وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وكذا الإهتمام بتعميق الوعي الديني والثقافي بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.