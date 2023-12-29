الداخلية تنظم ندوات تثقيفية لطلاب معاهد معاوني الأمن

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية ندوات تثقيفية لعدد من طلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، وتضمنت تلك الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشهدت مناقشات لعدد من الموضوعات حول المبادىء الأخلاقية والمعايير الإجتماعية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

بالإضافة إلى استعراض الدور البارز لأجهزة وزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع، من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والإجتماعية لتلك المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السبل التي تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية، لاسيما بمجال القضايا والظواهر السلبية التي تواجه المجتمع.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، لدى أعضاء هيئة الشرطة.