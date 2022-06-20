الداخلية تنظم مسابقة الرماية القتالية للعام التدريبي الحالي (صور)

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية مسابقــة الرماية القتالية للعام التدريبي 2021/2022، والتي أقيمت فعالياتها بمعهد التدريب الراقي التابع للإدارة العامة للتدريب، وشارك فيها 21 مديرية أمن، 10 إدارات عامة، بتحكيم فعاليات المسابقة طاقم حكام من الاتحاد المصرى للرماية.

وتهدف المسابقة إلى التدريب الجماعي على مهارات الرماية للمجموعات القتالية لمحاكاة الواقع الميداني، والعمل على رفع المستوى التدريبي بمجال العمليات باستخدام مختلف أنواع الأسلحة (الطبنجة، الرشاش، البندقية الآلية) لمواجهة شتى صور الجريمة، بما يساهم فى حفظ أمن الوطن والمواطنين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي ورفع كفاءة العنصر البشري.