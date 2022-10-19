الداخلية تنظم زيارات لمدارس الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية (صور)

واصلت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية بنطاق محافظات (بورسعيد، كفرالشيخ، البحيرة، الشرقية، المنوفية، المنيا، سوهاج)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وأهدوهم عصا بيضاء، كما منحت إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة “برايل”.

ونظمت احتفاليات لعدد من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية “رفقة مشرفيهم”، وذلك بمقرات نادي ضباط الشرطة، واستقبلت الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).

وبتلك المناسبة، قررت الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر الجاري، ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى الأطفال والكيانات المشاركة، وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها.

وأثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية بالعديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.