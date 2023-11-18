الداخلية تنظم دورات تدريبية حول قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (صور)

واصلت أكاديمية الشرطة “المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، كلية التدريب والتنمية”، تنظيم دورة تدريبية بمجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، لعدد من الضباط والضابطات بالوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة “UNODC”، على يد نخبة من الخبراء والمختصين بهذا المجال.

وتأتي هذه الدورات فى إطار التعاون المستمر والمثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تستهدف إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين بالمؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة النزلاء التي تتوافق مع القوانين المصرية، للوصول إلى أفضل معدلات الآداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضـمن البرنامج العديد من المحاور يأتى من بينها الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة “ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية”، دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.

ويعكس تنظـيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري بمختلف المجالات الأمنية.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمني، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.