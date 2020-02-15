الداخلية تنظم حفلًا للأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة (صور)

تضمن حفل الوزارة، عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية عليهم.

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم مديرية أمن الفيوم، حفلًا ترفيهيًا لعدد من الأطفال الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمقر نادي ضباط الشرطة بالفيوم.

فقرات فنية وترفيهية للأطفال الأيتام

تضمن حفل الوزارة، عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية عليهم.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لجهاز الشرطة من خلال تفعيل المبادرات الانسانية، واستمرارًا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الحفل كان له بالغ الأثر في ادخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.

فعاليات الداخلية للمدارس والجامعات

كانت وزارة الداخلية قد نظمت العديد من الفعاليات لطلبة المدارس والجامعات من خلال مختلف قطاعاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى المنشآت الشرطية منها المرور والحماية المدنية والنجدة، وذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزتها، بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لاسيما طلبة المدارس.

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعى لدى النشء الصغير، الذي يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن، وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه، وفقًا لبيان الوزارة.

وشملت خطة الفعاليات التي نظمتها الوزارة، العديد من الجامعات والمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، وكانت كالتالي:

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة بمديرية أمن القاهرة، عدد من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة، بهدف إلقاء الضوء على جهود وزارة الداخلية بمجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، لاسيما التيسير على المواطنين في استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراجها فى سهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزتها.

وخلال الزيارة، تطرق رجال المرور للجهود المبذولة بمجال الحد من الحوادث، وتحقيق سلامة المواطنين على الطرق المختلفة، والوسائل والإجراءات الإحترازية التي يتبعها المواطن للحفاظ على أمنه، وسلامته على الطريق.

من جانبهم، توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وفقًا لبيان الوزارة، الصادر اليوم الجمعة.

وأعرب الطلاب عن اشادتهم بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير، والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.