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الداخلية تنظم حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

بمناسبة عيد الشرطة الـ69.
أماني عوض 1:08 م, الجمعة, 5 فبراير 21 1:08 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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نظمت مديريات أمن القاهرة، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي الحتياجات الخاصة بمقار نوادي الشرطة بتلك المحافظات.

جاء ذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار “كلنا واحد”.

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وتضمنت تلك الحفلات عروضًا وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، ووزعت بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية على تفعيل مثل تلك المبادرات الإنسانية، والمشاركات المجتمعية المختلفة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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