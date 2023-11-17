الداخلية تنظم المؤتمر الـ31 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات (صور)

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الحادي والثلاثون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار: “المخدرات تهديد للأمن والسلم الداخلي”، بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.

وتسلط الضوء على عدة موضوعات من بينها: موقف انتشار المخدرات دولياً وإقليمياً وتعزيز أُطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للإرتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات، جهود وزارة الداخلية للإرتقاء بالعملية التدريبية، الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت، مواصلة التنسيق لمواجهة البؤر الإجرامية، تعزيز الرقابة على المواد الكيماوية التى تستخدم في التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة، مجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة.

واستهدف المؤتمر ضرورة تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الإجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.

وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات، وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.