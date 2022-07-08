الداخلية تنظم الاحتفال السنوي بيوم التدريب (صور)

نظم قطاع التدريب “الإدارة العامة للتدريب” بوزارة الداخلية ، فعاليات ومراسم الاحتفال السنوي بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا خلال العام التدريبي 2021/2022، بحضور ممثلى قطاعات الوزارة المتميزة تدريبيًا لتكريمهم.

واستعرضوا الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع، بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمني.

وعرضت نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية للعام التدريبى 2021/2022 من كافة جوانبها، وقياس المستوى التدريبي للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن، وإقامة المسابقات المتنوعة لإختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية التى بها مراكز تدريب، إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية، مسابقات “تقييم الجودة التدريبية لمعاهد ومراكز التدريب ، الإبتكارات، الرماية السنوية للأفراد والخفراء النظاميين، الرماية القتالية”).

وفي نهاية الاحتفالية، كرمت الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبيًا والضباط، والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية خلال العام التديبي 2021/2022.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبي ورفع كفاءة العنصر البشري.