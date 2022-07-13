الداخلية تنظم احتفالية للنزيلات بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (فيديو)

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ، احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للنزيلات الحاضنات، وأطفال النزيلات المُودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهم ومشاركتهن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشارك في الاحتفالية بعض من أهالي النزيلات لزيارة ذويهن، وعدد من النزلاء المُودعين في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات.

وقالت وزارة الداخلية إن إعادة إصلاح وتأهيل النزلاء لدمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة العقوبة يُعد هدف أسمى تسعى إلى تحقيقه، من خلال تقديم كافة أُوجه الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق أُطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتحقيق الإستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم الاحتفال بكافة المناسبات.

وخلال الاحتفالية تم توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال إحتفالاً وإبتهاجاً بتلك المناسبة، وقد كان لتلك الفاعلية بالغ الآثر لدى النزيلات وأطفالهن وذويهن.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة متكاملة للنزلاء على الصعيدين النفسي والاجتماعي، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم في إعادة تأهيلهم.