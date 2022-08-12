الداخلية تنظم احتفالية للمُفرج عنهم وأسر النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل طرة (صور)

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية، احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل طره لأسر النزلاء والمفرج عنهم، وذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد”، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك ايمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي إطار مواكبة الوزارة للفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد واعٍ يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفًا، من خلال برامج الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم المستمر للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الإندماج في المجتمع.

وخلال الاحتفالية وزعت بعض المساعدات العينية من مواد غذائية، هدايا عينية – ملابس، على أسر النزلاء والمفرج عنهم، وكذا مساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة تُدر عليهم دخلًا ثابتًا مستمرًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة متكاملة للنزلاء المفرج عنهم، وأسر النزلاء على الصعيدين النفسي والاجتماعي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية، ومراعاة البعد الإنساني بما يساهم في إعادة دمجهم للإنخراط بالمجتمع، وكذا التأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الرعاية اللاحقة والتي يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية لإعادة دمجهم بالمجتمع بصورة إيجابية.