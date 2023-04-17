الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالًا بعيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/4/2023 على أن تُستكمل بعد إنتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023، ولا تحتسب الزيارتين الاستثنائيتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأوضحت أن ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، وذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2023، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.