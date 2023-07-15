الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة ثورة 23 يوليو

قررت وزارة الداخلية -اليوم السبت- منح زيارتين استثنائيتين لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023، على ألا تحتسب الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.