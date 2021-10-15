الداخلية تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

قررت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون خلال الفترة من يوم 19/10/2021 حتى يوم 18/11/2021، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

جاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.