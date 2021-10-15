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الداخلية تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.
أماني عوض 6:30 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 6:30 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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قررت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- منح زيارة استثنائية لنزلاء السجون خلال الفترة من يوم 19/10/2021 حتى يوم 18/11/2021، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.

جاء ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للسجناء، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

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يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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