الداخلية تمنح درع الحماية لضباط القوات المسلحة في احتفالية الدفاع المدني (صور)

منحت وزارة الداخلية درع الحماية لضباط القوات المسلحة المشاركين في احتفالية اليوم العالمي للحماية المدنية 2023، إضافة إلى ضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء ومصابي الحماية المدنية، ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد.

وكرمت وزارة الداخلية الفائزين في المسابقات السنوية، لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، وكذلك أسر الشهداء ومصابي الشرطة.

ونظمت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية 2023، بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في طريق مصر ـ السويس الصحراوي، تحت عنوان: “دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر”.

وحضر احتفالية الداخلية اللواء حازم فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، وعدد من القيادات الأمنية، وقدم رجال الحماية المدنية العديد من العروض أظهرت الاحترافية في مواجهة المخاطر

وبدأ الحفل بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية، والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي لجهود الإدارة العامة للحماية المدنية، أعقبه كلمة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية.

وتسلط الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

وتطرق إلى الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة والمنشآت الخاصة، لرفع كفاءة مهارات السلامة المهنية والاسعافات الاولية لديهم.

واختتم الاحتفال بعرض لرجال الحماية بميدان التدريب، تضمن عرض لرجال المفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهري، بمشاركة متميزة للعنصر النسائي في عمليات الاطفاء.

ويوافق اليوم العالمي للحماية المدنية اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.