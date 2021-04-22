الداخلية تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين بمناسبة تحرير سيناء وعيد القيامة

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية -اليوم الخميس- منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين، اعتبارًا من يوم الإثنين 26/4/2021 وحتى الإثنين الموافق 10/5/2021م.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2021، وكذا قرب احتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2021.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم إن ذلك حرصًا منها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم ومشاركتهم مختلف المناسبات.

وأكدت الداخلية على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.