لايف

الداخلية تمنح السجناء زيارتين استثنائيتين بمناسبة تحرير سيناء وعيد القيامة

مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.
أماني عوض 1:41 م, الخميس, 22 أبريل 21 1:41 م, الخميس, 22 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية -اليوم الخميس- منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين، اعتبارًا من يوم الإثنين 26/4/2021 وحتى الإثنين الموافق 10/5/2021م.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2021، وكذا قرب احتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2021.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم إن ذلك حرصًا منها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم ومشاركتهم مختلف المناسبات.

اقرأ أيضا  توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الجلالة الأهلية وهيروشيما اليابانية

وأكدت الداخلية على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للأرض على منصات التواصل الاجتماعى

عصام عميرة 12:16 م, الخميس, 22 أبريل 21

الصحة: تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

المال - خاص 1:37 ص, الخميس, 22 أبريل 21

متحدث الحكومة : لم نفرض قيد أو حظر على محافظة بعينها لكن كل الخيارات مطروحة خلال الأزمات (فيديو)‎

محمد مجدي 1:31 ص, الخميس, 22 أبريل 21

متحدث الحكومة : وضع كورونا الآن مقلق وقد نلجأ لإجراءات معينة لو استشعرنا الحاجة

محمد مجدي 12:56 ص, الخميس, 22 أبريل 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 22-4-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:40 ص, الخميس, 22 أبريل 21

حالة الطقس اليوم الخميس 22-4-2021 في مصر.. اضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 12:00 ص, الخميس, 22 أبريل 21