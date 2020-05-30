الداخلية تكشف ملابسات وفاة موظف بسجن طرة بفيروس كورونا

حصل الموظف على إجازة وأجرى تحليل فيروس كورونا بعدها، وتوفى قبل ظهور النتيجة؛ واتضح إيجابيتها.

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لتوضيح ملابسات وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة، نتيجة إصابته بفيروس “كورونا”.

وقالت الداخلية، إنه في ضوء ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طره، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، يشار إلى ما يلي:

أن الموظف المُشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجارى، للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وخلال تلك الفترة أجرى تحليل فيروس “كورونا” بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، وفقًا للبيان.

وأضافت الداخلية، على الفور اتخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية، رغم مرور أكثر من 14 يومًا على عدم تواجده بعمله.

وأشارت إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته، أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون.

وأوضحت أنه اتخذت الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية، للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج أخبارًا غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة في أوساط المواطنين.